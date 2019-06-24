Сибирская генерирующая компания подготовит Черногорск к зиме

Черногорск, Хакасия, , 17:47 — REGNUM В Хакасии подготовкой тепловых сетей Черногорска к предстоящему отопительному сезону займется Сибирская генерирующая компания (СГК). Решение об этом принято на прошлой неделе. По договору аренды на обслуживание Абаканской ТЭЦ сроком на 11 месяцев переданы все 76 километров городских теплотрасс, состояние которых оценивается как неудовлетворительное.

Ранее эти тепловые сети находились в аренде у трех теплоснабжающих организаций — ООО «ХакТЭК», Черногорская котельная №2 и Теплоэнергоресурс. Решение о передаче их Сибирской генерирующей компании приняла администрация Черногорска в связи невозможностью подготовить город к зиме собственными силами и силами прежних арендаторов.

В конце минувшей недели ремонтные бригады СГК приступили к устранению дефектов на теплотрассах. В общей сложности по всем контурам теплоснабжения на текущий момент зафиксировано порядка 30 повреждений, которые были обнаружены в процессе гидравлических испытаний, проведенных крупнейшим поставщиком тепла в городе — ООО «ХакТЭК. Самый масштабный из них — на головном участке тепломагистрали, где в феврале 2019 года произошел порыв, оставивший половину города без тепла на двое суток.

В настоящее время специалисты СГК работают на двух участках магистральных тепловых сетей, от которых запитано полгорода. По предварительным данным, устранить порывы и вернуть в дома горожан горячую воду, отключенную с 17 июня, удастся не раньше 30 июня, так как сети крайне изношены, запорная арматура находится в плохом состоянии, тепловые камеры и трассы затоплены, на откачку воды из каналов уходит много времени. Первоочередная задача — заменить запорную арматуру на ключевых участках, которая свою функцию уже не выполняет.

Директор Абаканского филиала СГК Андрей Аплошкин подчеркнул, что для подготовки теплосетей города к предстоящей зиме будет сделано все возможное. О масштабных ремонтах речи не идет, компания будем ремонтировать сети, где повреждения уже выявлены и будут еще выявляться.

Справка: «Сибирская генерирующая компания» (СГК) — энергетический холдинг, входящий в Группу компаний АО «СУЭК», осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Хакасии, Тувы. Основные виды деятельности — производство тепло‑ и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. В состав группы входят 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью — 10,9 ГВт и тепловой мощностью — 23,9 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 10 тыс км, ремонтные и сервисные компании. На долю станций СГК приходится примерно 23−25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний Группы СГК составляет 30 тыс. человек.