Спустя 3,5 года: перелёты между Москвой и Йошкар-Олой возобновятся 8 июля

Йошкар-Ола, , 17:44 — REGNUM Авиасообщение между Йошкар-Олой и Москвой возобновляется с 8 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Марий Эл.

Рейсы будет выполнять авиакомпания «Руслайн» на 50-местных самолетах CRJ-100/200. Вылеты из Йошкар-Олы будут по вторникам, средам, четвергам и пятницам. По аналогичным дням будут осуществляться вылеты из московского аэропорта «Внуково».

"В первое время правительство республики планирует осуществлять дотации из регионального бюджета», — отмечают власти региона.

В правительстве уточнили, что в дальнейшем планируется организация авиаперевозок в южном направлении, но это будет зависеть от спроса.

Согласно данным аэропорта Йошкар-Олы, стоимость билета составляет 4 959 рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, до этого момента Йошкар-Ола являлась единственной столицей регионов Приволжского федерального округа, из которой не осуществляются регулярные авиаперевозки в столицу России.

Читайте также: Текущий ремонт ВПП аэропорта Йошкар-Олы обойдется в 11,9 млн рублей

Воздушное сообщение было прервано в январе 2016 года в связи с истечением срока договора с авиакомпанией «Руслайн». Позднее авиакомпания подала иск о взыскании задолженности за субсидируемые авиаперевозки в отношении Марий Эл. Частично долг был погашен в конце 2015 года, однако условием для дальнейшей работы компании в качестве республиканского авиаперевозчика являлось полное погашение задолженности.

В начале июня глава Марий Эл Александр Евстифеев заявлял, что ремонт взлетно-посадочной полосы и здания аэропорта Йошкар-Олы, минимально необходимые для налаживания авиационного сообщения, закончатся до 20 июня. При этом реконструкция ВПП произойдет позднее — примерно через 1,5 года.

Читайте также: Йошкар-Ола возобновляет авиасообщение с Москвой после трёхлетнего перерыва

В декабре 2018 года стало известно, что в ценах 2018 года стоимость реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Йошкар-Олы составит около 2,4 млрд рублей.