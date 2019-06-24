Индексы Уолл-стрит открыли неделю на прежних значениях

Нью-Йорк, США, , 17:41 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали первые торги на неделе без существенных изменений, 24 июня передает агентство Reuters.

На открытии рынка индекс Dow Jones вырос на 8,48 пункта (0,03%), до 26 727,61 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,96 пункта (0,03%), до 2951,42 пункта, индекс Nasdaq вырос на 8,87 пункта (0,11%), до 8040,58 пункта.

Главным событием начавшейся недели для рынка должен стать саммит G-20 в Японии, в ходе которого запланированы долгожданные переговоры между президентом Сша Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином.

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