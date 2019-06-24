В России разрабатывается законопроект о таймшере

Москва, , 17:31 — REGNUM Эксперты предложили ввести в законодательство РФ понятие поочередного пользования недвижимостью. Инициатива коснется участников туристического рынка, рынка недвижимости, банковской сферы, а также малого и среднего бизнеса, отмечают разработчики из НКО «Рустайм».

Готовящийся законопроект регулирует правоотношения, «возникающие в связи с установлением, исполнением, передачей и прекращением прав поочередного пользования недвижимым имуществом предназначенным для временного пребывания, в течение определенного ежегодного временного периода, с возможностью независимого использования в силу наличия собственного выхода на проходную дорогу или в зону общего пользования здания, к которому объект недвижимости относится, снабженным на постоянной основе необходимой мебелью и включающим право на получение дополнительных услуг», пояснили в НКО.

Инициативой предусмотрена государственная регистрация права поочередного пользования, что, по мнению авторов, «способствует защите владельцев прав поочередного пользования путем их публичности и создаст дополнительный источник пополнения бюджетных средств за счет сбора госпошлины за регистрацию перехода прав поочередного пользования и установление режима поочередного пользования собственниками или владельцами недвижимости, а также дополнительных налоговых поступлений в бюджет».

Законодательное регулирование необходимо для соблюдения баланса прав и интересов собственников и владельцев недвижимости с владельцами прав поочередного пользования, предоставление гарантий потенциальным владельцем прав. В отсутствии законодательного регулирования исключено привлечение иностранных инвестиций и капитала, указали в НКО.

В качестве аргумента для принятия закона авторы ссылаются на международный опыт, таймшер, например, распространен в Испании.

Ранее Госдума приняла закон, вводящий запрет на хостелы в жилых многоквартирных домах. Такие «гостиницы» можно создавать в нежилом фонде с согласия соседей.