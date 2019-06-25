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Казахстан для Китая — слишком медленный: в чем проблемы транзита?

Экономика

Из обзора наиболее значимых событий транспортно-транзитной отрасли России и приграничных стран

Казахстан для Китая — слишком медленный: в чем проблемы транзита?
Иван Шилов © ИА REGNUM
Казахстан — Китай

Санкт-Петербург, 25 июня 2019, 00:39 — REGNUM  С критикой железнодорожного транзита выступил Китай в адрес Казахстана, заявил заместитель председателя президиума Союза транспортников Казахстана Kazlogitics Юрий Лавриненко во время круглого стола о перспективах транспортно-логистических услуг. В чем суть претензий, рассказывает автор ИА REGNUM Анастасия Суховеркова.

Недовольство Китая вызвало дробление рынка перевозок и операторов и передача вагонов частным перевозчикам — проблемы, которые, по словам Лавриненко, другие государства решают путем сохранения монополии национальных компаний. Впрочем, претензии не только в этом. Уже неоднократно Китай подчеркивал необходимость модернизации железнодорожных путей Казахстана, что позволило бы приспособить их под более высокие скорости. Для сравнения, сейчас пропускная скорость железнодорожного транспорта в Китае — 160 км/ч, а в Казахстане — 90 км/ч.

Это не единственная новость, связанная с Китаем: географию сухопутных сервисов по перевозкам грузов между РФ и КНР расширяет транспортная группа FESCO. Запущен регулярный контейнерный поезд из Красноярска в Пекин, а первый состав из Красноярска прибыл на китайскую станцию Суйфыньхэ уже 18 июня. Поезд будет отправляться раз в неделю, основной грузопоток нового сервиса будет большей частью состоять из продукции несырьевого экспорта.

О других новостях транспортно-транзитной отрасли читайте в статье Анны Мейзер «Порты: у Грузии не получается стать частью «Шёлкового пути»».

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