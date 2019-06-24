Около 60% долгов по зарплате в Поволжье приходится на три региона

Нижний Новгород, , 16:58 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на начало июня задолженность по заработной плате достигла 311,5 млн рублей, из них более половины приходится на три региона — Татарию, Чувашию и Башкирию, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

На 1 июня 2019 года в Приволжском федеральном округе задолженность по заработной плате составила 311,5 млн рублей, что на 17,7% больше по сравнению с данными на 1 мая. Вся сумма сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств.

Самый большой размер долга по заработной плате сложился в Татарии — 87,2 млн рублей. На втором месте находится Чувашия, где задолженности составляет 49,6 млн рублей, далее идёт Башкирия с 45,8 млн рублей долга. На данные три региона приходится 58,6% долгов по зарплате в Поволжье.

В числе аутсайдеров также — Кировская область (37,1 млн рублей), Мордовия (23,1 млн рублей) и Самарская область (18 млн рублей). Минимальные долги по заработной плате сложились в Удмуртии (100 тыс. рублей), Ульяновской области (700 тыс. рублей) и Марий Эл (4,1 млн рублей).

За месяц наибольший рост задолженности зарегистрирован в Марий Эл (+42%) и Татарии (+34,7%). Пяти регионам удалось сократить долги по заработной плате — Ульяновской области, Прикамью, Кировской области, Пензенской и Самарской областям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России за май 2019 года долги по зарплате увеличились на 47,8 млн рублей (на 1,6%). По данным на 1 июня, предприятия задолжали зарплату 45,1 тыс. работникам, сумма задолженности составила 2 млрд 948,5 млн рублей.

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