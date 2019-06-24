В Южной Корее планируют использовать БПЛА в сфере экологии и рыболовства

Сеул, , 15:53 — REGNUM В недалеком будущем в Южной Корее планируют использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для мониторинга загрязнений окружающей среды, портов и незаконной рыбной ловли. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства страны.

По их словам, министерство морских дел и рыболовства работает над планом по использованию беспилотных летательных аппаратов государственными учреждениями в сфере экологии и рыболовства. К 2023 году правительство страны планирует ввести в эксплуатацию 240 беспилотников.

Известно, что беспилотные летательные аппараты будут отслеживать уровень загрязнения морской среды, а также контролировать прибрежные зоны страны на наличие актов незаконного рыболовства и безопасного мореплавания.