Понедельник, 24 Июня 2019 года
15:47:08 МСК

Эксперты подсчитали ущерб Грузии от потери туристов из России

Экономика

Грузия может потерять около $100 млн

Эксперты подсчитали ущерб Грузии от потери туристов из России
Gellinger
Cамолет

Тбилиси, 24 июня 2019, 15:44 — REGNUM  Грузия может потерять около $100 млн в случае полного прекращения приезда в страну российских туристов. Об этом 24 июня сообщает «Грузия Online» со ссылкой на исследование неправительственной организации Transparency International Georgia.

По словам экспертов, потери в $100 млн будут в том случае, если вместе с пассажирским авиасообщением Москва закроет для туристов и возможность приезжать в Грузию через сухопутную границу.

Вместе с тем в организации считают, что Грузия сможет компенсировать возможные потери за счет европейских туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня президент России Владимир Путин своим решением временно ограничил авиасообщение с Грузией. Запрет вступит в силу 8 июля. Мораторий вызван опасениями российского руководства за судьбу граждан страны. Возобновление воздушных перевозок из России в Грузию возможно после того, как обстановка в Тбилиси вернется «в нерусофобское русло», заявили в Кремле.

Читайте также: В Кремле объяснили решение Путина приостановить авиасообщение с Грузией

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиаперевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить