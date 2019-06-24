Газовиков дважды наказали за ограничение поставок газа должникам в Чувашии

Чебоксары, , 15:28 — REGNUM В Чувашии УФАС оштрафовало ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» за ограничение поставки природного газа. Общий размер штрафов составил 1,125 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе антимонопольного ведомства.

УФАС за нарушение антимонопольного законодательства дважды привлекло «Газпром межрегионгаз Чебоксары» к административной ответственности в виде штрафов. Каждый из них равен 562 500 рублей, общая сумма составила 1,125 млн рублей. По данным ведомства, в мае 2018 года общество ограничило поставки природного газа на объекты ООО «Коммунальные технологии» и ООО «СУОР», «игнорируя интересы добросовестных абонентов — потребителей тепловой энергии».

Начальник отдела товарных рынков УФАС Людмила Железина «Ограничение поставки газа ООО «СУОР» привело к прекращению горячего водоснабжения на объекты микрорайона «Садовый»: жилые дома и социальные объекты, в частности, МБДОУ Детский сад №203 «Непоседы».

Газовики, в свою очередь, ссылались на то, что на 1 мая 2018 года задолженность ООО «СУОР» за поставленный природный газ составила около 49 млн рублей, а неисполнение обязательств по оплате «допущено 20 раз в течение последних семи месяцев», обществу неоднократно «направлялись претензии». Что касается ООО «Коммунальные технологии», то по данным газовиков, оплата производилась с нарушением «порядка расчетов, по состоянию на май 2018 задолженность за приобретенный газ составляла 1 482 198 857,28 рублей, в том числе просроченная — в размере 1 401 317 654,87 рублей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за долгов в мае 2018 года газовики пошли на крайние меры, отключив крупных должников. 21 мая без газа остался поставщика тепла «СУОР», в результате в микрорайоне Садовый оказались без горячей воды более 30 многоквартирных домов и один детский сад. 23 мая отключили 15 котельных, которые обслуживались ООО «Коммунальные технологии»: в результате без горячей воды остались 52 социальных объекта и 188 домов — всего почти 34 тыс. жителей. Это стало одним из самых крупных ограничений поставок газа в Чебоксарах.

Подробнее: Долги за энергоресурсы в Чувашии сократились до 3,56 млрд рублей

По данным прокуратуры, на 1 мая 2019 года общая задолженность предприятий ЖКХ по оплате поставщикам за услуги газо-, тепло‑ и электроснабжения составляет 3,56 млрд рублей, из которых более 746 млн рублей — долги за электроэнергию, более 1,7 млрд рублей — за газ, свыше 1 млрд рублей — за тепловую энергию.

Читайте ранее в этом сюжете: Разбирательства в связи с отключением тепла в Чувашии ушли в суд