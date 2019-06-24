До 2025 года Украина закупит во Франции 110 электровозов

Киев, , 15:30 — REGNUM До 2025 года Украина приобретёт у Франции 110 электрических локомотивов компании Alstom, заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, сообщило 24 июня информационное агентство УНИАН.

«Стратегическим для УЗ является обновление железнодорожного парка на 495 локомотивов до 2029 года. Первые 110 украинско-французских локомотивов с тяговым электродвигателем должны стать на рельсы украинской железной дороги до 2025 года», — рассказал он.

Договорённость была достигнута в ходе переговоров с послом Франции на Украине Изабель Дюмон, атташе по экономическим вопросам посольства Винсентом Пренго и старшим вице-президентом машиностроительной компании Alstom Филиппом Дельором.

Лавренюк отметил, что сейчас рассматривается проект по локализации производства на Украине, в частности на мощностях Запорожского электровозоремонтного завода и Львовского локомотиворемонтного завода.

«Вместе с министром финансов Оксаной Маркаровой сейчас ведём переговоры с французскими коллегами, чтобы получить лучшие условия от казначейства и кредиторов. Это мощный и амбициозный проект для развития украинской инфраструктуры, создания тысяч новых рабочих мест, развития новых железных маршрутов и привлечение сотни миллионов евро в экономику Украины», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина закупила партию казахстанских локомотивов от американской компании General Electric на сумму около 1 млрд. На украинских железных дорогах эти машины показали себя не лучшим образом.

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