Заседание российско-корейского делового совета прошло в Москве

Москва, , 15:26 — REGNUM В Москве прошло третье заседание российско-корейского делового совета. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского агентства содействия торговле и инвестициям (КОТРА).

Известно, что российско-корейский деловой совет был создан в декабре 2018 года в рамках «Новой северной политики» и активизации двустороннего сотрудничества между странами.

В рамках третьего заседания делового совета представители двух стран обсудили инвестиционную среду, систему поддержки крупных проектов, а также вопросы касательно въезда южнокорейских юридических лиц на территорию России.

«Южной Корее необходимо исследовать новые рынки, в том числе и российский, чтобы быть независимыми от основных экспортных направлений и товаров. Россия является хорошим партнером для взаимного экономического сотрудничества, поэтому мы надеемся, что сможем многого добиться», — сообщили представители КОТРА.