Москва, , 15:06 — REGNUM Президент России Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго в отношении стран, которые приняли ограничительные меры против РФ. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, ограничения будут действовать до конца 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, продуктовое эмбарго Россия ввела более четырех лет назад в ответ на антироссийские санкции западных стран. Согласно указу, под запрет попали продовольственные товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, с Украины, из Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

Среди них мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи и фрукты, а также молочная продукция. Эти товары запрещены точечно — запрету на ввоз подлежат только продукты с определенным таможенным кодом.

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