Катар инвестирует в Пакистан $3 млрд

Доха, , 15:06 — REGNUM Власти Катара объявили об инвестировании $3 млрд в экономику Пакистана, об этом 24 июня сообщает информационное агентство Катара QNA.

После указанного вклада объем сотрудничества между двумя государствами достигнет $9 млрд.

«Экономическое партнерство между Катаром и Пакистаном составит $9 млрд. Катар подтверждает свое стремление к дальнейшему сотрудничеству между двумя странами на всех уровнях» , — говорится в заявлении министерства иностранных дел Катара.

Напомним, финансовое положение Пакистана в последнее время вызывало серьезное беспокойство у многих аналитиков, однако Исламабаду удалось привлечь ряд инвесторов, которые значительно облегчили внутреннее положение государства.

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