Катар инвестирует в Пакистан $3 млрд

Доха, 24 июня 2019, 15:06 — REGNUM Власти Катара объявили об инвестировании $3 млрд в экономику Пакистана, об этом 24 июня сообщает информационное агентство Катара QNA.
После указанного вклада объем сотрудничества между двумя государствами достигнет $9 млрд.
Напомним, финансовое положение Пакистана в последнее время вызывало серьезное беспокойство у многих аналитиков, однако Исламабаду удалось привлечь ряд инвесторов, которые значительно облегчили внутреннее положение государства.
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