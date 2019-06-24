27 из 60 депутатов Госсовета Удмуртии допустили ошибки в декларациях

Ижевск, , 15:00 — REGNUM При заполнении сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера 27 депутатов Госсовета Удмуртии допустили ошибки. Об этом стало известно на очередной сессии республиканского парламента.

Всего было проверено 40 поданных сведений депутатов из 60 за 2017 год. Таким образом, депутаты нарушили требования законодательства о противодействию коррупции.

Уточняется, что 11 депутатов допустили малозначительные нарушения, им будет вынесено предупреждение.

А остальные 16 нарушителей допустили неточности в первый раз, в отношении этих депутатов никаких мер взыскания предпринимать не будут.

Напомним, в мае в Сарапульском районе шесть депутатов подали в отставку в результате проверки сведений о доходах. Прокуратура Удмуртии выявила факты неуказания сведений об участии в юридических лицах, о получении доходов, а также о наличии в собственности транспортных средств.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе в связи с предоставлением некорректных сведений о доходах депутаты в ряде регионов лишились мандатов. Так, в прошлом году за некорректные сведения были лишены мандатов шесть депутатов гордумы Ижевска. А в Пензе были отозваны мандаты трех депутатов из 14, в чьих документах были обнаружены нарушения. Остальных 11 законотворцев решили лишь предупредить, чтобы не блокировать работу органа власти.

В апреле мандата был лишен депутат гордумы Нижнего Новгорода Олег Сорокин, который «забыл» указать в декларации о доходах договор займа на сумму 9 млн рублей.

В декабре 2018 года глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что шестеро членов правительства подали неточные сведения о доходах и расходах, отметив, что декларации были исправлены в кратчайшие сроки.