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В Южной Корее пройдет международная выставка ингредиентов для косметики

Экономика

Выставка пройдет в в торгово-развлекательном комплексе COEX в период с 26 по 28 июня

Сеул, 24 июня 2019, 14:49 — REGNUM  В Южной Корее пройдет международная выставка ингредиентов для косметики и средств личной гигиены In-cosmetics Korea. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, выставка пройдет в период с 26 по 28 июня в торгово-развлекательном комплексе COEX, расположенном в районе Каннам-гу города Сеула.

В этом году состоится пятая по счету выставка ингредиентов для косметики, в которой примут участие более 300 компаний и 7 тыс. человек.

Известно, что среди южнокорейских компаний в выставке примут участие представители OATC. В рамках выставки компания компания будет предоставлять различные услуги по диагностике и тестированию кожи, косметических средств, сельскохозяйственной продукции и многого другого.

«Мы впервые примем участие в такой крупной выставке ингредиентов для косметики. В рамках мероприятия мы планируем поделиться информацией с представителями зарубежных компаний и покупателями о комплексном тестировании косметических средств и кожи», — сообщили представители OATC.

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Международные выставки
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