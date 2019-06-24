ММК вошел в топ-5 самых доходных металлургических компаний в мире

Челябинск, , 14:45 — REGNUM Магнитогорский металлургический комбинат занял пятое место в мировом рейтинге металлургических компаний с самой высокой доходностью для инвесторов, составленном международной консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).

В основе методики — оценка совокупной акционерной прибыли (TSR), сгенерированной компаниями за пять лет. По оценкам BCG, среднегодовая доходность от владения акциями ММК с 2014-го по 2018 год составила 30,3%. При расчете доходности акций учитываются изменение их цены и дивидендные выплаты.

«Высокие позиции Магнитогорского металлургического комбината в рейтинге Boston Consulting Group — закономерный результат успешной реализации эффективной стратегии компании, а также отражение ее последовательных усилий в области повышения инвестиционной привлекательности. Поддерживая в целом консервативный финансовый профиль, ММК обеспечивает высокий уровень возврата на вложенный капитал и входит в число крупнейших российских компаний по объему дивидендных выплат», — отметил директор по экономике ММК Андрей Ерёмин.

Отраслевой рейтинг Boston Consulting Group, в топ-5 которого в этом году вошел ММК, является частью более широкого исследования, охватывающего в общей сложности 33 отрасли мировой экономики. Лежащий в основе исследования показатель TSR, отмечают авторы рейтинга, объективно отражает истинный финансовый результат для акционеров компании.