Первый в России мастер-план развития получит город Дербент

Дербент, Дагестан, , 14:56 — REGNUM Первый в России международный конкурс на разработку мастер-плана целого город пройдёт в дагестанском Дербенте. Победившая концепция определит основные векторы развития древнейшего города страны на ближайшие 20 лет, сообщили ИА REGNUM 24 июня в пресс-службе мэрии муниципалитета.

Напомним, в ноябре 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству страны подготовить предложения о переходе в градостроительной политике городов от генерального плана к документу, определяющему стратегические направления развития населенного пункта. В мировой практике этим документом является мастер-план. С начала 2019 года в Дербенте началась подготовка к проведению конкурса.

«Его организация требует большого сбора исходных данных. К этой работе было привлечено агентство стратегического развития «Центр». Эксперты компании подготовили комплексное исследование на основе проведенного анализа существующего состояния города», — рассказали в мэрии.

По словам главного архитектора города Исы Магомедова, исследование станет исходной точкой для участников конкурса. Из него они поймут проблемы города и те направления, по которым стоит двигаться.

Старт конкурсу будет дан завтра, 25 июня, в Москве, на пресс-конференции, которая пройдет на площадке ТАСС. После этого состоится первый этап конкурса, в ходе которого участники представят в оргкомитет своё портфолио и опыт работ. Затем будут отобраны три компании, которые пройдут во второй этап конкурса.

Здесь уже начнётся непосредственно работа по разработке самого мастер-плана. Среди трёх концепций развития жюри выберет наилучшую, которая и определит основные векторы развития Дербента на период 2020 — 2040 годов. Жюри состоит из российских и иностранных архитекторов, специалистов в различных областях — от культуры до бизнеса, а его председателем станет глава Дагестана Владимир Васильев.

Координировать работу международного конкурса помимо жюри будет общественный совет. В него войдут общественные деятели Дагестана и Дербента, депутаты Госдумы, члены Общественной палаты, деятели искусства и культуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине января в мэрии Дербента состоялось совещание, на котором обсуждался будущий конкурс на разработку мастер-плана. Гендиректор АСР «Центр» Сергей Георгиевский тогда рассказал, что к участию будут приглашены компании, работающие в области архитектуры, комплексного развития территорий и городского планирования, проектирования и финансового моделирования. Такой подход, по его словам, позволит получить более глубокий анализ задачи и уникальные решения, которые соединят опыт и подходы разных команд.

Слушатели обсуждения рассказали о своих пожеланиях по развитию города. Было предложено построить развлекательный центр для семейного отдыха и спортивную школу с бассейном. Кроме того, они указали на острую нехватку в городе детских садов и школ, а также отсутствие концертной площадки с профессиональным звуком и световым оборудованием.

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