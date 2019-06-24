Евросоюз предоставл Южному Судану более $50 млн

Джуба, , 14:36 — REGNUM Евросоюз предоставил Южному Судану 48,5 миллионов евро (более 55 миллионов долларов США) для разрешения гуманитарных проблем, передает RFI Kiswahili.

«Европейский союз поддерживает жителей Южного Судана. Мы помним о четырех миллионах человек, живущих в лагерях для беженцев, эти средства помогут им получить различную помощь», — заявил Кристос Стайлианидес, представитель ЕС по предоставлению гуманитарной помощи.

В первую очередь средства будут потрачены на нужды детей, женщин и пожилых людей.

Несмотря на то, что в сентябре 2018 года президент страны Сальва Киир и лидер оппозиции Рик Мачар подписали мирные соглашения, боевые действия все еще продолжаются. Напомним, что гражданская война в Южном Судане началась в 2013 году. В результате столкновений около двух миллионов человек были вынуждены покинуть страну, еще семь миллионов человек остро нуждаются в гуманитарной помощи, особенно в продовольствии и лекарствах.

На прошлой неделе Евросоюз предоставил стране 1,13 миллионов долларов США на борьбу с распространением лихорадки Эбола.

В общей сложности начиная с 2014 года ЕС предоставил Южному Судану 623 миллионов долларов США.