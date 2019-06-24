Южнокорейская сухая молочная смесь появится на рынке Вьетнама

Хошимин, Вьетнам, , 14:33 — REGNUM Южнокорейская сухая молочная смесь появится на вьетнамском рынке. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Lotte Food.

По их словам, 18 июня в Хошимине представители компании подписали соглашение о продаже сухой молочной смеси Nubone с представителями Viet Australia.

Viet Australia — компания, специализирующаяся на продаже детского питания и продающая более 1 млн банок сухих смесей в год.

Известно, что Lotte Food уже экспортировала на рынок Вьетнама такие детские смеси, как With Mom и Kid Power. В 2018 году объем продаж составил 1,5 млрд вон (~$1,29 млн).

Представители южнокорейской компании намерены увеличить объем продаж в этом году до 3 млрд вон (~$2,59 млн), а к 2020 году — до 5 млрд вон (~$4,31 млн).

«Население Вьетнама достигло 95,5 млн человек, а в три раза выше, чем в Южной Корее. Мы считаем, что темпы роста рынка молочных смесей для детей во Вьетнаме выглядят очень перспективными, поэтому мы продолжим активно продвигать наши продукты на вьетнамский рынок и увеличивать продажи», — сообщили представители компании.