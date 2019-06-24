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«Транснефть – Приволга» завершила ремонт нефтепроводов в четырёх областях

Экономика

Перекачка нефти возобновлена в плановые сроки

Самара, 24 июня 2019, 14:04 — REGNUM  Специалисты компании «Транснефть — Приволга» завершили плановые ремонтные работы на объектах и линейной части магистральных нефтепроводов в Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях, сообщает 24 июня пресс-служба предприятия.

В ходе проведения работ устранены дефекты трубопроводной инфраструктуры, заменены задвижки, подключены коллекторы. Также специалисты провели техническое обследование арматуры на герметичность, проверили работоспособность систем автоматики, обеспечивающих бесперебойное электроснабжение обслуживающей станции.

Работы выполнялись в рамках комплексной программы технического перевооружения предприятия силами линейно-эксплуатационных бригад, центральных ремонтных служб подразделений. Целью мероприятий является повышение надежности эксплуатации и экологической безопасности объектов АО «Транснефть — Приволга».

Перекачка нефти возобновлена в установленные сроки, нефтепроводы и нефтеперекачивающие станции работают в штатном режиме.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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