В Ярославской области тарифы на вывоз мусора вырастут на 27,2%

Ярославль, , 14:01 — REGNUM С 1 июля в Ярославской области вырастет тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Тариф для населения вырастет сразу на 27,2%. Так вывоз мусора в многоквартирных домах подорожает с 75,2 рублей до 95,68 рублей. Жителям индивидуальных домов придется платить вместо 97,45 рублей 108,43.

Власти объясняют рост тарифа ростом затрат регионального оператора по обращению отходами — ООО «Хартия».

"За последние годы в регионе в разы увеличилось количество учтенных мест накопления ТКО. К примеру, количество контейнерных площадок с 3231 увеличилось до 5658, а контейнеров — с 9474 до 15 243. Также прекращена эксплуатация заполненных и не соответствующих установленным требованиям полигонов, что повлекло изменение логистических потоков транспортировки. Кроме того, увеличилась на 25 процентов и доля учтенных в тарифе регионального оператора крупногабаритных отходов по сравнению с первоначальной редакцией территориальной схемы», — пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

В региональной схеме обращения с отходами предусмотрено ежегодное повышение платы за вывоз мусора в Ярославской области. Интересно, что в некоторых регионах плату за мусор с 1 июля, наоборот, снизили. Так в Новосибирской области для жителей она уменьшилась с с 92,42 рублей до 88,62. Это связано с уменьшением платы за негативное воздействие на окружающую среду.

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