Олигархи откажутся платить 5% по налоговой амнистии Зеленского — эксперт

Киев, , 14:01 — REGNUM

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что пока президент Украины Владимир Зеленский не определился с политикой в отношении украинских олигархов. Соответствующее заявление Суслов сделал 24 июня в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом он позитивно оценил начало диалога Зеленского с представителями крупного бизнеса, в частности с собственником кипрского оффшора СКМ Ринатом Ахметовым и собственником инвестиционно-консалтинговой группы «EastOne» Виктором Пинчуком.

«Я позитивно оцениваю сам факт того, что он вступил в переговоры с олигархами, потому что он должен довести до этих людей официальную позицию нового президента. Возможно, олигархи его действительно услышат и, как говорит Зеленский, проинвестируют восстановление разрушенного Донбасса или купят квартиры пленным морякам, или решат другие вопросы. Но, честно говоря, всё это мизер», — пояснил Суслов.

Он прогнозирует, что крупный бизнес откажется сделать разовый взнос в бюджет Украины на уровне 5% от прибыли, что ранее предлагал Зеленский.

«Они ничего давать в бюджет не будут. Они скажут, что у них и так все прозрачно. В этой части с ними договориться не получится. Просто экспроприировать собственность у олигархов нельзя», — считает Суслов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта будучи кандидатом в президенты Зеленский заявил о необходимости ввести нулевую декларацию и провести налоговую амнистию для крупного бизнеса.

«Налоговая амнистия за определенный процент, мы предлагаем 5%, для крупного бизнеса этот процент можно увеличить. Нулевая декларация — это очень важно. Это на самом деле «чистилище», все мы простим друг друга. И с этого момента давайте платить налоги, если ты не платишь — ты садишься в тюрьму», — сказал Зеленский.

Напомним, 20 июня президент Зеленский заявил, что крупнейшие украинские бизнесмены Ахметов, Пинчук и Игорь Коломойский (собственник группы «Приват») согласились инвестировать в восстановление Донбасса и другие социальные проекты.

По его словам, Ахметов займется инвестированием в медицину, инфраструктуру, в частности в строительство дорог на Донбассе. «С господином Ринатом Ахметовым не только достигли согласие относительно отмены формулы «Роттердам+», но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги и инфраструктуру Донбасса», — рассказал Зеленский.