Олигархи откажутся платить 5% по налоговой амнистии Зеленского — эксперт

Киев, 24 июня 2019, 14:01 — REGNUM
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что пока президент Украины Владимир Зеленский не определился с политикой в отношении украинских олигархов. Соответствующее заявление Суслов сделал 24 июня в эфире одного из украинских телеканалов.
При этом он позитивно оценил начало диалога Зеленского с представителями крупного бизнеса, в частности с собственником кипрского оффшора СКМ Ринатом Ахметовым и собственником инвестиционно-консалтинговой группы «EastOne» Виктором Пинчуком.
Он прогнозирует, что крупный бизнес откажется сделать разовый взнос в бюджет Украины на уровне 5% от прибыли, что ранее предлагал Зеленский.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта будучи кандидатом в президенты Зеленский заявил о необходимости ввести нулевую декларацию и провести налоговую амнистию для крупного бизнеса.
Напомним, 20 июня президент Зеленский заявил, что крупнейшие украинские бизнесмены Ахметов, Пинчук и Игорь Коломойский (собственник группы «Приват») согласились инвестировать в восстановление Донбасса и другие социальные проекты.
По его словам, Ахметов займется инвестированием в медицину, инфраструктуру, в частности в строительство дорог на Донбассе. «С господином Ринатом Ахметовым не только достигли согласие относительно отмены формулы «Роттердам+», но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги и инфраструктуру Донбасса», — рассказал Зеленский.