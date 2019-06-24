Условия транзита российского газа могут нарушить «козни» Украины

Москва, , 13:56 — REGNUM В текущих условиях, пока не сдан в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2» Россия заинтересована в транзите газа через территорию Украины в Европу. Это прекрасно понимает Украина. И она сейчас может взять инициативу, чтобы добиться максимальных выгодных для себя условий продления сделки с Газпромом, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

В» ход могут пойти различные козни в отношении России. Украинская сторона уже предупреждает европейские страны о необходимости подготовиться к газовому кризису на фоне возможного срыва сделки. Опасения со стороны Европы также имеют место, поскольку Россия являются крупнейшим поставщиком Европы. Учитывая рекордно низкие запасы газа в украинских хранилищах, опасения еще больше возрастают», — отметил эксперт.

Ведь Украина предлагала доступ к своим хранилищам чтобы получить финансирование со стороны международных финансовых институтов для повышения потенциала, чтобы застраховаться от риска сокращения российских поставок. Но проблемы между «Нафтогазом» и Газпромом привели к тому, что запасы в хранилищах уже не в состоянии обеспечить потребности самой газотранспортной системы Украины.

«Логично предположить, что транзит через Украину пока сохранится, поскольку это жизненно важно для Европы. Затягивание разрешительных процессов со стороны Дании создает угрозу, что «Северный поток-2» может не уложиться в срок до конца 2019 года. В этой связи придется Газпрому идти на некоторый компромисс с «Нафтогазом», — — считает Гасанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве РФ готовы сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему на взаимоприемлемых условиях.

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