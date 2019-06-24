«Нафтогаз» отказался оказывать помощь «Укртрансгазу»

Киев, , 14:09 — REGNUM Компания «Нафтогаз» больше не будут оказывать помощь газовому оператору, компании «Укртрансгаз», заявили 24 июня в пресс-службе «Нафтогаза».

"Уже полгода мы говорим о том, что «Укртрансгаз» может стать банкротом из-за искусственно заниженных тарифов и несанкционированного отбора газа. К сожалению, ответственные органы выбрали стратегию игнорирования плохих новостей, и ситуация стала критической», — рассказали в пресс-службе.

«Нафтогаз» до последнего времени являлся крупнейшим кредитором «Укртрансгаза».

"Однако больше такой возможности нет. Мы должны накапливать газ в подземных хранилищах, и сами имеем дефицит оборотных средств», — отметил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Он рассказал, что ситуацию спровоцировали несколько решений государственного регулятора — Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также заявил о желании установить ответственных за плачевный результат.

«Мы предоставим все необходимые материалы для анализа и обсуждения», — подчеркнул Коболев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинская газотранспортная система оказалась под угрозой, поскольку «Укртрансгаз» не имел возможности вовремя рассчитаться за газ, необходимый для её функционирования. Задолженность компании за март-апрель 2019 года составил $155 млн.

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