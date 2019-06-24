Ростовское правительство возместит ущерб от чумы свиней

Константиновский район, Ростовская область, , 13:54 — REGNUM Правительство Ростовской области направить животноводам Константиновского района средства. Тем самым власти компенсируют ущерб, нанесённый личным подсобным хозяйствам вспышкой африканской чумы свиней (АЧС). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 24 июня.

Из резервного фонда региона выделено 4,4 млн рублей. Средства будут перечислены животноводам из хуторов Кастырский и Упраздно-Кагальницкий. В марте текущего года здесь был обнаружен вирус, в связи с чем было забито 283 свиньи общим живым весом около 39 тонн.

«Размер возмещения определен на основании расчетов о понесенном владельцами ущербе исходя из среднерыночной стоимости продукции животноводства, а также подготовленного реестра получателей компенсации. Выплаты средств владельцам ЛПХ будут произведены в июле», — уточнили в пресс-службе.

ИА REGNUM ранее уже сообщало, что животноводы Константиновского района не в первый раз страдают от АЧС. Так, в 2018 году вирус был обнаружен в станице Николаевской у павшего в одном из личных подсобных хозяйств хряка и у павшей свиньи, найденной на несанкционированной свалке неподалёку от станицы.

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