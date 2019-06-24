Продажи автомобилей Toyota в России упали на 9%

Москва, , 13:50 — REGNUM В России дилеры японской автокомпании Toyota в мае 2019 года продали 7880 новых машин, что на 9% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За период с января по май 2019 года продажи автомобилей Toyota в России остались на уровне 2018 года. За это время на отечественном рынке было реализовано 37 954 автомобиля.

Стоит отметить, что машины бренда Toyota заняли шестое место по продажам среди всех автокомпаний в России. Причём рыночная доля японского бренда достигла 5,6% против 5,5% годом ранее.

Самым популярным авто среди моделей Toyota в мае на отечественном рынке стал кроссовер RAV4. Его за месяц приобрело 2519 автолюбителей. Это на 18% больше, чем в 2018 году.

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