Расходы на малокомплектные школы могут стать целевыми для регионов

Москва, , 13:42 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил решать проблему малокомплектных школ на федеральном уровне, сейчас судьба таких школ находятся в ведении регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня.

В ходе парламентских слушаний в Госдуме Володин отметил, что «эту тему нельзя отдавать только на решение регионов, потому что финансовая обеспеченность регионов разная».

Он обратил внимание на то, что 13 регионов РФ — доноры, и они могут сами решить проблему малокомплектных школ, защитить их. Остальные регионы являются реципиентами, и «получится, что расходы на малокомплектные школы Минфин будет относить к нецелевым».

«Было бы правильно, исходя из поручения президента, подготовить нормативную базу, и эта нормативная база должна быть на уровне правительства принята. Тогда будут единые подходы, и, что самое главное, дети и малокомплектные школы, в которых эти дети учатся, не пострадают», — заявил спикер Госдумы.

Проблема малокомплектных школ требует решения и из-за зарплат учителей. Малокомплектные школы закрываются, при этом в регионах число таких школ достигает 50%.

«Важно, чтобы Министерство просвещения как ведущее, профильное министерство определило концепцию, а дальше будем обсуждать при принятии бюджета на следующий год», — заявил Володин.

Глава Минпросвещения Ольга Васильева также считает важным обеспечить баланс между городскими, сельскими и малокомплектными школами.

«Главное для нас — это выровнять качество образования при составлении малокомплектных школ, потому что я убеждена, что если закрывается школа — прекращается жизнь на селе», — отметила министр.