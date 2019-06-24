В польском городе Лодзь каждый шестой житель – с Украины

Варшава, , 13:38 — REGNUM Как сообщает «Радио Польши», количество граждан Украины, постоянно проживающих в Лодзинском воеводстве, достигает от 90 до 100 тысяч человек. В самом городе Лодзь живёт не менее 80 тысяч из них, в результате чего получается, что каждый шестой в Лодзи — гражданин Украины.

Директор бюро экономического развития мэрии Лодзи Михал Смехович говорит, что точное число приехавших с Украины определить сложно, количество оценивается приблизительно на основании данных о выданных разрешениях на работу.

Несмотря на приток работников с Украины, уровень безработицы в Лодзи рекордно низкий. По данным Центрального статистического управления сейчас он составляет 5,4%, и в летний период может снизиться до 5%.

Сейчас в Польше активно обсуждается вопрос о том, не приведёт ли ожидаемое со следующего года изменение правил трудоустройства иностранцев в Германии к оттоку украинских гастарбайтеров из Польши. Некоторые специалисты, как Павел Кулага из агентства по найму персонала Foreign Personel Service считают, что массового оттока украинских работников из Польши не будет, поскольку Германия облегчает трудоустройство в первую очередь работников высокой квалификации.

По данным Национального банка Польши, сейчас в Польше работает не менее одного миллиона двухсот тысяч украинских граждан.