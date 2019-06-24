В Сирии оценили нанесенный сельскохозяйственной отрасли ущерб за пять лет

Дамаск, , 13:27 — REGNUM С 2011 по 2016 год финансовые потери в сельскохозяйственной отрасли Сирии составили $16 млрд, заявил в интервью РИА Новости министр сельского хозяйства страны Ахмад Аль-Кадери.

По его словам, сельскохозяйственная отрасль является одной из наиболее пострадавших от кризиса.

«Сумма ущерба достигла 16 млрд долларов США за период с 2011 по 2016» , — сказал он.

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Министр добавил, что это в первую очередь связано с экономическими санкциями и односторонними мерами, которые были приняты в отношении Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк опубликовал исследование, которое показало, что войны и конфликты в арабских странах обошлись их экономикам в $900 млрд с 2010 по 2018 годы.

В эту сумму входит как ущерб, нанесенный непосредственно боевыми действиями, а именно стоимость разрушенной инфраструктуры, так и косвенные потери, выражающиеся в упущенных экономических возможностях.

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