Всемирный банк направит $100 млн на социальную устойчивость в Таджикистане

Душанбе, , 13:25 — REGNUM Всемирный банк выделит Таджикистану $100 млн на реализацию проекта по повышению социальной устойчивости и устранение рисков уязвимости, сообщает 24 июня агентство «Авеста».

Отмечается, что в рамках общей программы на реализацию проекта развития сельской экономики будет направлено $30 млн, на повышение социально-экономической устойчивости — $37 млн.

Представитель Всемирного банка в Таджикистане Ян-Петер Олтерс сказал, что Таджикистан будет входить в число четырех стран мира, которые получат финансирование для преодоления рисков, связанных с уязвимостью, населением и конфликтами.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня специалист министерства финансов Таджикистана в сфере окружающей среды Солиджон Мирзоев заявил, что Всемирный банк выделил $8,5 млн на развитие сельского хозяйства республики в рамках проекта по адаптации к изменению климата.

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