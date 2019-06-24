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В Южной Корее пройдет выставка импортных товаров Import Goods Fair

Экономика

Выставка пройдет в торгово-развлекательном комплексе COEX в период с 27 по 29 июня

Сеул, 24 июня 2019, 13:24 — REGNUM  В Южной Корее пройдет международная выставка импортных товаров Import Goods Fair 2019. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Ассоциации импортеров Южной Кореи.

По их словам, выставка пройдет в период с 27 по 29 июня в торгово-развлекательном комплексе COEX, расположенного в районе Каннам-гу. Известно, что в выставке примут участие представители компаний из 78 стран мира.

В рамках выставки пройдут различные семинары, консультации по вопросам экспорта, брифинги. По предварительным данным, на семинарах и брифингах будут выступать не только представители южнокорейских компаний, но и зарубежных.

Известно, что выставка импортных товаров Import Goods Fair проводится в Южной Корее с 2003 года.

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Международные выставки
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