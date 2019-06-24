Омский завод полипропилена проконтролирует нагрузку на дорожное полотно

Омск, , 13:14 — REGNUM Специалисты «Полиома» установили портативные весы для дополнительного контроля за весом груженых фур. Мера позволит определить нагрузку на дорожное полотно на участке у промышленной площадки завода, сообщает 24 июня пресс-служба группы компаний «Титан».

"Нормативная нагрузка сохраняет дорожное полотно, препятствует его деформации. В связи с этим мы, как ответственный грузоотправитель, приняли решение дополнительно контролировать качество погрузки», — пояснил генеральный директор завода Игорь Тихонов.

Отмечается, что на промышленной площадке завода продукция отгружается в 30−35 большегрузных автомобилей ежесуточно. Точность измерений установленных весов подтвердили в Омском центре стандартизации и метрологии.

Завод «Полиом» — совместное предприятие ГК «Титан», «Газпром нефти» и СИБУРа. Предприятие выпускает 210 тыс. тонн полипропилена в год. Входит в тройку лидеров по объему выпуска и экспорту полипропилена. Первую партию готовой продукции завод выдал в 2011 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Омский завод полипропилена повысит эффективность водоочистки