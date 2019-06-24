Президент Индонезии и глава АБР провели переговоры в Таиланде

Бангкок, , 13:15 — REGNUM Азиатский банк развития (АБР) подтверждает поддержку программы реформ, которая была успешно выполнена Индонезией, и планирует расширить базу операций в Республике Индонезия. Об этом, как сообщает Antaranews, заявил президент АБР Такехико Накао во время встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо в кулуарах саммита АСЕАН, который состоялся в Бангкоке (Таиланд), сообщает Antaranews.

«Программа реформ в Индонезии имеет важное значение для достижения всеобъемлющего и устойчивого роста и общего процветания», — заявил Такехико Накао.

Глава Азиатского банка развития также приветствовал развитие человеческих ресурсов и инфраструктуры, таких как водоснабжение, санитария, энергетика и транспорт в Индонезии.

Кроме того, по словам Такехико Накао, повышение квалификации индонезийской рабочей силы наряду с адекватной системой социальной защиты важно для того, чтобы создать в стране современную экономику, ориентированную на услуги. По этому случаю Такехито Накао высоко оценил устойчивое фискальное и макроэкономическое управление в Индонезии, которое было отмечено экономическим ростом в 5,2%, а также инфляцией в 3,2%.

В настоящее время кредиты АБР, предоставляемые государственному сектору Индонезии, как ожидается, достигнут 2,9 млрд долларов США к 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года Азиатский банк развития, правительство Индонезии и правительство Восточного Тимора подписали меморандум о взаимопонимании в сфере трансграничной торговли и сотрудничества между Восточным Тимором и индонезийской провинцией Восточная Нуса-Тенгара.

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