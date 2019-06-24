СГК начала ремонт теплотрассы в Новоильинском районе Новокузнецка

Кемерово, , 12:57 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) приступила к капитальному ремонту теплотрассы диаметром 500 мм на проспекте Запсибовцев в Новокузнецке. Как сообщили сегодня, 24 июня, корреспонденту ИА REGNUM в отеле по связям с общественностью компании, за последние годы на данном участке трубопровода был выявлен ряд дефектов, и по результатам технического освидетельствования для повышения надежности и улучшения теплоснабжения потребителей была рекомендована замена 426 метров теплотрассы.

«Дальнейшая эксплуатация тепловой сети на этом участке могла бы привести к нарушению гидравлического режима Новоильинского района, где к централизованному теплоснабжению подключены 67 многоквартирных домов, 13 образовательных и медицинских учреждений, — пояснили энергетики.

По их словам, специалисты новокузнецкой подрядной организации заменят на данном участке не только трубопроводы, а также неподвижные и скользящие опоры, необходимые строительные конструкции, запорную арматуру и компенсаторы, исключив риски для потребителей тепловой энергии.

Известно, что трубы, закупленные для проведения капитального ремонта на крупных заводах-изготовителях Урала, изготовлены из стали с повышенным содержанием кремния и марганца.

«Эти добавки увеличивают жаростойкость и прочность, обеспечивая максимальную износостойкость теплотрасс. Срок службы новых трубопроводов составит не менее 30 лет. Нанесение на трубы специального антикоррозионного покрытия позволит надежно защитить их от коррозии, а теплоизоляционный слой будет способствовать сохранению температуры теплоносителя и снижению потерь тепла», — отметили в СГК.

Полностью ремонтные работы планируется завершить до 15 сентября 2019 года. На обеспечении горячей водой жителей города в летний период работы не скажутся. Карту проведения ремонтных работ можно увидеть здесь.