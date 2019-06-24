Названы зарубежные курорты, где отдых дешевле крымского

Москва, , 12:48 — REGNUM Пляжный отдых в Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре обойдется дешевле, чем недельная поездка в Крым, — менее 50 тыс. рублей на двоих. Об этом сообщает Aviasales.

Перелет и семидневное проживание двух человек в трехзвездочном отеле в Крыму обойдется этим летом в 53 356 рублей. На такую же поездку из Москвы в турецкую Анталью потребуется 31 892 рубля — на 40% меньше.

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Отдохнуть в Грузии, в Махинджаури, можно за 36 798 рублей, включая перелет до Батуми, а в болгарском Бургасе — за 41 126 рублей. Недельный отпуск в греческих Салониках стоит 44 788 рублей, а в черногорской Будве — 45 127 рублей.

Добраться до кипрской Ларнаки и отдохнуть там же в небольшом городе Полис можно за 47 416 рублей. В 50 267 рублей обойдется поездка в казахстанский Актау, отмечают туроператоры.

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