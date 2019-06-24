В Южной Корее провели опрос среди представителей МСП на тему инвестиций

Сеул, , 12:52 — REGNUM В Южной Корее провели опрос среди представителей малых и средних предприятий (МСП) на тему инвестиций и открытия новых филиалов во второй половине 2019 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Федерации малого и среднего бизнеса Южной Кореи.

Согласно результатам опроса, проведенного среди представителей 500 компаний, 86% респондентов сообщили, что не планируют открывать новые филиалы или увеличивать инвестиции в предприятия, 13,6% опрошенных придерживаются другого мнения.

Среди 86% респондентов, что не планируют во втором полугодии открывать новые точки и расширять инвестиций, 60,2% опрошенных будут добиваться внутренней стабильности, 26,2% — напротив, будут сокращать свои производственные мощности.

Как сообщили представители Федерации малого и среднего бизнеса, нынешнее положение дел, а именно мировая экономика и экономика страны повлияли на выбор стратегии ведения дел во втором полугодии 2019 года.

Кроме того, 51,2% респондентов сообщили, что обеспокоены тем, что положение дел во второй половине года может стать хуже, чем в первой половине года. Противоположной точки зрения придерживались лишь 11% опрошенных.

Известно, что 49,2% представителей малых и средних предприятий беспокоятся о сокращении объема продаж, 48,8% — о сокращении операционной прибыли, 45,8% — о сокращении финансирования.

Среди факторов, которые могут повлиять на общее положение дел компании, были: вялый спрос (68,4%), увеличение затрат на рабочую силу (50,7%), спад объема продаж (41,5%), конкуренция (30,3%).