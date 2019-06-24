Магаданские рыбаки смогут получать электронные ветеринарные сертификаты

Магадан, Магаданская область, , 12:37 — REGNUM Предприятия Магаданской области, осуществляющие прибрежный вылов рыбы, смогут получать ветеринарные сопроводительные документы в электронной форме, сообщает 24 июня пресс-служба Росрыболовства.

Пилотный проект по выдаче электронных сертификатов реализуют Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) совместно с Россельхознадзором и Федеральным центром охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). В нём смогут принять участие 20 предприятий Магаданской области.

Возможность получения электронных ветсертификатов благодаря интеграции ФГИС «Меркурий» и Электронного промыслового журнала сейчас реализована для рыбопромысловых судов, оснащенных техническими средствами контроля.

«В дальнейшем предполагается, что аналогичным образом будет организована выдача рыбопромысловым судам в автоматическом режиме ветсертификатов на перегрузку на транспортные суда, переработку и рыбопродукцию. Что касается предприятий в прибрежной зоне, то на первом этапе для них будет организована выдача электронных ветсертификатов на вылов, а затем перечень также будет расширен», — пояснил начальник информационно-аналитической службы ЦСМС Кирилл Умников.

В службе напомнили, что оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде стало обязательным с 1 июля 2018 года. Для электронной ветсертификации используется федеральная государственная информационная система в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»), компонент ФГИС «Меркурий».