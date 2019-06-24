Назван самый популярный автомобильный бренд в Великобритании

Лондон, , 12:32 — REGNUM Самыми покупаемыми авто в Великобритании в мае 2019 года стали машины американской компании Ford. Об этом со ссылкой на Общество производителей и торговцев автомобилей в Великобритании (SMMT) сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным SMMT, за месяц было продано 19 892 машины американской автокомпании. Это на 5,9% меньше результата годичной давности. Второе место занимают машины немецкого автопроизводителя Volkswagen. Их в мае купили 15 737 автолюбителей, что на 13% меньше, чем в мае 2018 года. Тройку лидеров замыкают машины компании Mercedes-Benz. Их продажи выросли на 7,8% по сравнению с предыдущим периодом и составили 14 431 единицу.

Далее по списку идут автомобили английской компании Vauxhall (13 461 ед.) и Audi (12 591 ед.).

Напомним, продажи новых автомобилей в Великобритании в мае 2019 года снизились на 4,6%. Всего за отчётный период на британском авторынке было продано 183 724 автомобиля.

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