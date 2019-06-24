Понедельник, 24 Июня 2019 года
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Трамп может обвалить доллар ради спасения экономики США — СМИ

Экономика

В настоящее время американская валюта переоценена на 13%

Трамп может обвалить доллар ради спасения экономики США — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 24 июня 2019, 12:26 — REGNUM  Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа для стабилизации американской экономики может девальвировать доллар, сообщает Reuters со ссылкой на экспертов Bank of America.

Отмечается, что в последнее время увеличивается риск того, что американский лидер может принять решение о валютной интервенции, которая будет направлена на ослабление доллара.

В настоящее время американская валюта переоценена на 13%, а приведение курса доллара в соответствие с реальными цифрами может стабилизировать экономику США. Соответствующая мера реализуема путем продажи доллара Федеральным резервным банком и покупкой иностранной валюты. Это приведет к падению курса доллара.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что перемены в мировой экономике требуют пересмотра роли доллара, который США превратили в инструмент давления на все прочие страны.

По словам российского лидера, доллар в качестве мировой резервной валюты стал для страны-эмитента инструментом давления на других. В этом, по мнению Путина, американская сторона делает ошибку, так как подрывает собственные преимущества из-за падения доверия к доллару.

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