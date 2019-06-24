Всемирный банк выделил Таджикистану $8,5 млн

Душанбе, , 12:38 — REGNUM Всемирный банк выделил $8,5 млн для развития сельского хозяйства Таджикистана в рамках проекта по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий в бассейне Аральского моря, сообщает 24 июня издание «Авеста».

Специалист министерства финансов Таджикистана в сфере окружающей среды Солиджон Мирзоев уточнил, что проект реализуется совместно с региональным экологическим центром Туркестана и финансируется Всемирным банком.

По его словам, министерство финансов республики в настоящее время реализует около 2800 проектов, направленных на адаптацию сельского хозяйства к последствиям изменения климата.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк планирует выделить Таджикистану средства на строительство 37 центров здоровья. Новые центры строятся в рамках проекта «Улучшение медицинского обслуживания».

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