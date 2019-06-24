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В Забайкалье запускают программу обучения горному делу

Экономика

В ЗабГУ будет создана базовая кафедра университета МИСиС

В Забайкалье запускают программу обучения горному делу
Николай Рерих. Голубые горы

Чита, 24 июня 2019, 12:16 — REGNUM  Программу подготовки инженерных кадров по специальности «Горное дело» запускают Забайкальский государственный университет (ЗабГУ) и Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», сообщает 24 июня пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ).

«Это будет не только текущая подготовка студентов по востребованной специальности, в планах — создание базовой кафедры московского университета, совместных лабораторий и обмен опытом между преподавательским составов», — пояснил декан горного факультета ЗабГУ Павел Авдеев.

Отмечается, что перспективы подготовки специалистов положительно оценивают и крупные промышленные предприятия Дальнего Востока, поскольку в регионе наблюдается высокая конкуренция между компаниями и нехватка кадров.

В АРЧК ДВ отметили, что в Дальневосточном федеральном округе будет создано по меньшей мере 14 подразделений российских вузов. Ранее в агентстве сообщали о запуске подразделений российских вузов в Бурятии, Забайкальском и Хабаровском краях.

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