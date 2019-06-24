К 2024 году число абонентов сети 5G увеличится до 1,9 млрд человек — СМИ

Сеул, , 12:17 — REGNUM В течение пяти лет число людей, пользующихся услугами мобильной связи 5G увеличится до 1,9 млрд человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании Ericsson-LG.

Согласно опубликованным данным, к 2024 году около 1,9 млрд человек в мире будут пользоваться мобильной сетью 5G, что на 27% больше по сравнению с первоначальными прогнозами компании.

По прогнозам представителей компании, к концу 2019 года число людей, пользующихся услугами мобильной связи 5G, превысит 10 млн человек, 30% которых будут проживать на территории Южной Кореи. К концу 2024 году доля южнокорейских пользователей сети 5G увеличится до 45%.

Как предполагают специалисты, доля американских пользователей мобильной сети 5G достигнет 63%, доля азиатских пользователей — 47%, доля европейских пользователей — 40%.

Кроме того, в первом квартале 2019 года общий объем мобильного трафика увеличился на 82%. К 2024 году ежемесячный объем трафика составит 131 , 35% которого будет приходиться на трафик сети 5G.