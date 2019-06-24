Российские туристы назвали главные критерии при выборе отеля

Москва, , 12:13 — REGNUM Главным критерием при выборе отеля российские туристы назвали качество и разнообразие питания (43%). Такой критерий чаще у мужчин, женщин больше волнует удаленность отеля от центра города и от достопримечательностей (46%), сообщается на сайте Ostrovok.ru.

Второй важный критерий при выборе отеля — работа персонала (35% и уборка в номере (31%), третий — наличие интернета и Wi-Fi, близость отеля к остановкам общественного транспорта (по 28%).

Также российских туристов за границей беспокоит безопасность в отеле (25%), качество мебели в номерах (24%) и наличие развлекательной программы для детей (23%).

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Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг самых гостеприимных стран мира, по мнению их жителей, представил портал Booking.com. Наиболее гостеприимной страной, согласно рейтингу, стал Таиланд.

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