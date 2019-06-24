В Казахстане планируют ввести плату за транзит грузового автотрансопрта

Нур-Султан, , 12:08 — REGNUM В Казахстане планируют ввести систему платности для транзитных грузовых автомобилей из соседних стран. Об этом 24 июня заявил заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития республики Берик Камалиев, сообщает издание InBusiness.

По его словам, у Казахстана нет межправительственного соглашения по безразрешительной системе со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Узбекистаном, Таджикистаном и Грузией.

«Их машины спокойно проезжают на наших дорогах, ничего абсолютно не платят», — отметил замминистра. Он добавил, что в Казахстане разрешенная нагрузка на ось составляет 11 тонн, тогда как транзитный транспорт имеют нагрузку 13 тонн на ось.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов заявил, что в ближайшие годы транзит интернет-посылок через территорию республики планируется увеличить в шесть раз.

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