«Укртрансгаз» сообщил о запасах голубого топлива в украинских ПХГ

Киев, , 12:01 — REGNUM По состоянию на 22 июня в украинских подземныхгазохранилищах (ПХГ) находится на 21% больше газа, чем в ту же дату, но годом ранее, сообщило 24 июня информационное агентство УНИАН со ссылкой на данные компании «Укртрансгаз».

Отмечается, что с момента завершения отопительного сезона на Украине, то есть с 5 апреля 2019 года, объем газа в украинских хранилищах увеличился на 48,5% до 13,002 млрд кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Укртрансгазе» сообщили о критической нехватке газа — как для отопления, так и для обеспечения работы технологического оборудования. В государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины эту ситуацию назвали техногенным ЧП государственного масштаба.

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Отметим, на зиму Украине нужно примерно 17 млрд кубических метров газа.