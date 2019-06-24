В Европе цены на российский уголь снизились до минимума за три года — СМИ

Москва, , 11:49 — REGNUM Цены на российский уголь в странах Европы снизились до минимальных показателей с 2016 года, сообщают 24 июня «Ведомости».

Так, стоимость одной тонны угля с поставкой в Риге (Латвия) составляет 47$, тогда как себестоимость составляет около 50−55$ за тонну с учетом доставки. Следовательно, отмечает издание, российские угольные компании в течение последних нескольких месяцев работают в убыток.

Причина падения цены на российских уголь — теплая зима в Европе, избыток угля на складах, а также нарастающая тенденция по замещению угля сжиженным природным газом (СПГ). Эксперты полагают, что отчасти возместить спрос удастся за счет продажи угля в страны Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, государства Азиатско-Тихоокеанского региона — это огромный рынок сбыта российского угля, хотя пока он занимает там скромную долю в 10%. Для сравнения на так называемом рынке «Атлантического региона» доля российского угля оказывается куда существеннее — 43%.

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