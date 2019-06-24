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Во Вьетнаме пройдет международная выставка стартап-компаний

Экономика

Выставка пройдет в Хошимине в период с 25 по 27 июня

Хошимин, Вьетнам, 24 июня 2019, 11:53 — REGNUM  Представители семи южнокорейских стартап-компаний примут участие в международной выставке Ulsan TP & SIHUB Startup Global Fair. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города Ульсана.

По их словам, международная выставка стартап-компаний пройдет в Хошимине (Вьетнам) в период с 25 по 27 июня.

Известно, что данная выставка организована при поддержке Ulsan Technopark и Somali Innovation Hub (SIHUB). Среди южнокорейских компаний, в выставке примут участие представители Marine Innovation, AMI, GEM Platform, Ninano Company и другие.

Известно, что ранее в январе 2019 года представители администрации Ульсана и Ulsan Technopark таже выступали в роли организаторов международной выставки в Хошимине.

«Данная выставка позволит нашим компаниям выйти на мировой рынок, а также найти новые инвестиции», — сообщили представители администрации Ульсана.

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