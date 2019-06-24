Туалеты вне школ обновят в Забайкалье и Дагестане — Васильева

Москва, , 11:33 — REGNUM По программе обновления школьных туалетов, находящихся на территории вне учебного заведения, осталось провести работы в Забайкальском крае и Дагестане. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июня заявила министр просвещения России Ольга Васильева на парламентских слушаниях на тему «О мерах по повышению качества образования в Российской Федерации» в Госдуме.

«На сегодняшний день осталось 230 туалетов в Забайкалье и Дагестане. Получены большие средства из резервного фонда: на строительство 165 туалетов в Забайкалье — 264 млн, на строительство 65 туалетов в Дагестане — соответственно, 23 млн», — заявила Васильева.

Она напомнила, что программа, поставленная премьер-министром Дмитрием Медведвым, по обновлению школьных туалетов во всех субъектах РФ, которые находились на территории вне школы, подходит к концу.