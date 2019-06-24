Понедельник, 24 Июня 2019 года
11:43:58 МСК

Четырёхдневная рабочая неделя – «потенциальный путь к падению»

Экономика

Для жителей малых городов России

Четырёхдневная рабочая неделя – «потенциальный путь к падению»
Эдвард Мунк. Рабочие на пути домой. 1915

Москва, 24 июня 2019, 11:24 — REGNUM  Очевидно, что жители городов-миллионников в России, в которых выше проникновение цифровых технологий во все сферы жизни и трудовых отношений в большей степени склонны к поддержке идеи перехода на четырёхдневную рабочую неделю, так как они имеют больше возможности для удаленной работы и проведения досуга, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Организационно-управленческих инноваций РЭУ, к.э.н Михаил Хачатрян.

По его мнению, для жителей малых городов, где в большинстве своём расположены одно или два предприятия, являющиеся градообразующими и возможностей для проведения досуга и удалённой работы заметно меньше, четырехдневная неделя — это потенциальный путь к падению и так не высоких доходов, а также перспективы даже потери работы.

«Отсюда вывод, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен лишь при условии развития переферийных малых городов, в которых и проживает большинство населения России», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в будущем перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. По данным ВЦИОМ, 48% граждан не одобряют возможный переход.

Читайте также: Половина жителей РФ не желает сокращения рабочей недели — опрос

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Защита прав трудящихся
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить