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В Барнауле на улице Профинтерна ограничат движение транспорта

Экономика

Специалистам СГК потребовалось заменить трубопровод

В Барнауле на улице Профинтерна ограничат движение транспорта
Иллюстрация: СГК
Ремонтные работы СГК в Барнауле. Карта

Барнаул, 24 июня 2019, 11:33 — REGNUM  С 25 июня в районе дома по адресу Профинтерна, 16 в Барнауле будет ограничено движение транспорта по всей ширине проезжей части. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по связям с общественностью Сибирской генерирующей компании (СГК), ограничение потребуется для проведения ремонтных работ по замене трубопровода.

«Движение будет недоступно по всей ширине проезжей части до 20:00 10 июля. В связи с проведением ремонтных работ на внутриквартальных и магистральных тепловых сетях города в районе адреса Профинтерна, 16 будет ограничено движение транспорта», — отметили в СГК.

Сейчас на месте проведения ремонта идут подготовительные работы. Известно, что перекрытие дорожного движения планируется с 17.00 25 июня до 20.00 10 июля. Всего за это время на участке заменят 66 метров тепловых сетей. Возраст труб на данном участке составляет 45 лет, диаметр — 720 мм.

Как уже сообщало ИА REGNUM, работы запланированы в рамках подготовки системы теплоснабжения города к отопительному сезону 2019−2020 годов. Специалисты теплосетевого подразделения СГК в Барнауле просят жителей города отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать свой маршрут.

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Тепловая энергетика
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